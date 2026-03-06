Eigenaar Bild en Politico koopt The Telegraph

BERLIJN (ANP) - Het Duitse mediaconcern Axel Springer koopt de eigenaar van de Britse krant The Telegraph. Daarmee komt de rechtsgeoriënteerde krant onder een dak met de Duitse tabloid Bild, nieuwssite Politico en tv-zender Welt. De Duitsers troeven daarmee de Britse uitgever van Daily Mail af.

Axel Springer koopt de Telegraph Media Group voor 575 miljoen pond, omgerekend ruim 663 miljoen euro. Topman Mathias Döpfner stelt dat de Britse conservatieve krant altijd een voorbeeld is geweest voor het door hem geleide mediaconcern. Twintig jaar geleden deed Axel Springer ook een poging om The Telegraph in te lijven, maar dat mislukte. "Nu komt onze droom uit", aldus Döpfner, die The Telegraph wil laten uitgroeien tot het "best gelezen en intellectueel inspirerendste centrumrechtse nieuwsmedium in de Engelssprekende wereld".

Vorig jaar bereikte de eigenaar van Daily Mail al een deal om The Telegraph te kopen voor 500 miljoen pond. Maar die overname werd onzeker door onderzoek van de Britse markttoezichthouder.