Toeslagenouder mag standbeeld ministerie niet laten veilen

DEN HAAG (ANP) - Een toeslagenouder mag een bronzen standbeeld in de tuin van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie & Veiligheid niet laten veilen, oordeelt de rechter vrijdag in een kort geding. Yasmin Molleman had beslag laten leggen op het standbeeld om te zorgen dat de staat haar nog 15.000 euro betaalt aan dwangsommen, maar opnieuw beslist de rechter dat ze daar geen recht op heeft.

Molleman had via een vaststellingsovereenkomst een vergoeding van 190.200 euro gekregen van de staat voor de schade door het toeslagenschandaal. Daarmee beloofde ze ook te stoppen met lopende procedures, waaronder een bezwaar dat ze had gemaakt in 2022. In november oordeelde een andere rechter al dat Molleman geen recht meer heeft op de betaling van dwangsommen, maar daar was ze het niet mee eens. Begin februari liet ze daarom beslag leggen op het bronzen beeld. Dat eindigt nu.

Molleman is teleurgesteld over de uitspraak, omdat ze meent dat het bezwaar dat ze in 2022 indiende, wel behandeld moet worden en losstaat van de overeenkomst die ze sloot. Toen kon ze niet in hoger beroep. Ze overweegt nog of ze dat nu wel doet. "Ik heb weer het gevoel te vechten tegen een staat waar je niet van kunt winnen."

Het ministerie van Financiën stelde ongemak te voelen om tegenover een toeslagenouder in de rechtbank te staan. "Dat is uitdrukkelijk niet onze wens." Toch zorgde de beslaglegging daar wel voor. "Deze ouder is gedupeerd en zij is daarvoor dan ook ruimhartig gecompenseerd. Daarmee is het financieel herstel van haar afgerond", reageert het ministerie. "Het is vervelend dat het beeld is ontstaan dat ouders niet goed geholpen worden." Een woordvoerder vult aan dat bij het schadebedrag onder meer immateriële schade door de fraudebeschuldiging zit.