Eigenaar Daily Mail sluit deal voor overname Britse Telegraph

LONDEN (ANP/RTR/AFP) - Het Britse mediabedrijf DMGT, eigenaar van de krant Daily Mail, heeft een deal gesloten om zijn concurrent The Telegraph over te nemen. Daarmee is volgens het mediabedrijf 500 miljoen pond gemoeid, zo'n 568 miljoen euro. Met de overname kan DMGT een van de grootste rechtse mediagroepen in het Verenigd Koninkrijk worden.

Eerder wilde de Amerikaanse investeerder RedBird de krant overnemen, maar die meldde vorige week zijn bod te hebben ingetrokken. In mei bereikte de investeerder nog een "principeakkoord" voor de overname voor 500 miljoen pond. Het mediabedrijf heeft nu met een consortium van RedBird en een investeerder uit Abu Dhabi afgesproken The Telegraph voor datzelfde bedrag over te nemen. DMGT zegt de komende tijd te onderhandelen over de voorwaarden van de transactie en de documenten voor goedkeuring voor te bereiden.

Het consortium sloot in 2023 al een deal over de overname. Die stuitte op verzet van de toenmalige Britse regering.