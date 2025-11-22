Electronica is heel vaak goedkoper in Duitsland, ook in Duitse webshops

Elektronica is in Nederland vaak duurder dan in Duitsland . Uit diverse recente prijsvergelijkingen en consumententests blijkt dat producten als smartphones, tv’s, laptops en witgoed meestal voordeliger zijn bij Duitse webshops of winkels als MediaMarkt en Saturn . De prijsverschillen lopen soms op tot 20-30%, bijvoorbeeld bij een koelvriescombinatie: €979 in Duitsland versus €1249 in Nederland — een verschil van bijna €270 oftewel 27,6%.

Belangrijkste redenen voor lagere Duitse prijzen:

Kanttekening: Niet voor alle producten is Duitsland altijd voordeliger (bijvoorbeeld accessoires of modellen speciaal voor Nederland), en voor garantie/gebruik kan soms een verschil zijn. Maar over het algemeen loont shoppen in Duitsland zeker bij grote elektronica-aankopen.

Wil je prijzen direct vergelijken?

Gebruik bijvoorbeeld GeizR EU prijsvergelijking of de Duitse afdeling van MediaMarkt en Saturn.

Hier is een actuele prijsvergelijking van de SAMSUNG 65" Crystal UHD TV U8000F (2025):