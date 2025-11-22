Waarom het nu het perfecte moment is om je dakgoten schoon te maken

Een verstopte dakgoot lijkt misschien een klein probleem, maar kan grote gevolgen hebben voor je huis. Toch wordt het onderhoud van dakgoten vaak uitgesteld of vergeten. De herfst is bij uitstek het moment om je goten schoon te maken en dat is geen toeval.

De meest voor de hand liggende reden: in de herfst vallen de bladeren. Afhankelijk van hoeveel bomen er in je buurt staan, kunnen je dakgoten in een paar weken tijd volledig verstopt raken met bladeren, takjes, mos en ander organisch materiaal. Wacht je tot na de bladval, dan haal je in één keer alles weg in plaats van meerdere keren per jaar te moeten klussen.

Verstopte dakgoten in de winter zijn een recept voor ellende. Als regenwater niet weg kan stromen en vervolgens bevriest, kan het ijs je goten letterlijk kapot drukken of zelfs van je huis lostrekken.

Vochtschade aan je gevel en fundering voorkomen

Water dat overloopt uit verstopte goten komt terecht tegen je gevel. Dit veroorzaakt groene aanslag, schimmel en vochtplekken op de muur. Op termijn kan dit vocht zelfs binnendringen, met beschadigde spouwmuren of natte binnenmuren als gevolg. Schade die veel duurder is om te herstellen dan een uurtje goten schoonmaken.

Zonder goed werkende afvoer belandt water ook direct langs je fundering. Bij huizen met een kruipruimte of kelder kan dit problematisch zijn: vochtproblemen of zelfs water in de kelder kunnen het resultaat zijn. Door in de herfst je goten te onderhouden, bescherm je de basis van je woning.

Het werk is prettiger dan in de winter

En laten we eerlijk zijn: goten schoonmaken is niemands favoriete klus. Maar doe je het in de herfst bij redelijk weer, dan is het een stuk aangenamer dan in de winter op een ladder te gaan staan met ijskoude handen, modder en bevroren bladeren. Kies een droge dag eind oktober of begin november, en je staat nog in relatief comfortabele omstandigheden.

Voor de meeste huizen volstaat één grondige schoonmaakbeurt per jaar en de herfst is daar het logische moment voor. Heb je veel bomen dicht bij je huis staan? Dan kan een tweede check in het voorjaar verstandig zijn, maar voor de gemiddelde woning is de herfstroutine afdoende.