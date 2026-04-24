Eigenaar kunstmestfabriek Sluiskil verwacht hogere gaskosten

OSLO (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Kunstmestproducent Yara, bekend van zijn grote complex in het Zeeuwse Sluiskil, verwacht dat de kosten voor aardgas in de komende maanden flink hoger liggen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het Noorse concern denkt dat de kosten in het tweede kwartaal 150 miljoen dollar (ruim 128 miljoen euro) hoger uitvallen dan een jaar geleden.

In het derde kwartaal zullen de kosten voor aardgas 120 miljoen dollar hoger uitvallen dan in dezelfde periode in 2025. Aardgas is een belangrijke grondstof voor de productie van kunstmest en de schommelingen in de gasprijzen kunnen een aanzienlijke impact hebben op de kosten voor producenten en de prijzen die boeren betalen.

De Iranoorlog en de verstoringen van de scheepvaart in de Straat van Hormuz hebben de prijzen van ureum, dat wordt gebruikt als meststof in de plantenteelt, flink opgedreven. Yara profiteerde in het eerste kwartaal van de hogere prijzen en zag de nettowinst stijgen tot 327 miljoen dollar, van 295 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2025.

Perzische Golf

Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel schepen met belangrijke grondstoffen voor de kunstmestproductie vast in de Perzische Golf. Dat heeft geleid tot een tekort en een scherpe stijging van de wereldwijde kunstmestprijzen. Producenten als Yara, die wereldwijd productielocaties hebben, kunnen hun producten daardoor tegen hogere prijzen verkopen.

Naast hogere prijzen werd de winst gestuwd door betere marges op kunstmest en kostenbesparingen. De omzet steeg met 17 procent tot bijna 4,3 miljard dollar. Het bedrijf meldde verder een sterke start te hebben gemaakt richting de doelstellingen voor 2027, na een besparing van 180 miljoen dollar op de vaste kosten in 2025 en nog eens 46 miljoen dollar dit jaar.