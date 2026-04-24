Porsche doet belang in sportwagenmerk Bugatti van de hand

STUTTGART (ANP/BLOOMBERG) - Porsche verkoopt zijn belang in sportwagenmerk Bugatti. De Duitse autofabrikant heeft ingestemd met de verkoop aan een consortium onder leiding van HOF Capital, een fonds dat mede werd opgericht door een telg uit een Egyptische miljardairsfamilie.

Verder behoort ook het in Abu Dhabi gevestigde fonds BlueFive Capital tot de investeerders in het consortium. Hoeveel geld met de deal gemoeid is, werd niet bekendgemaakt.

Bugatti opereert sinds 2021 als een gezamenlijke onderneming, waarvan 45 procent in handen was van Porsche en de overige 55 procent eigendom was van de Kroatische sportautofabrikant Rimac. Porsche doet ook zijn belang van ruim 20 procent in Rimac van de hand.

Bugatti werd in 1909 in de Elzas opgericht door Ettore Bugatti, een Italiaanse immigrant. Het merk verdween in de jaren vijftig, maar er werd in 1998 nieuw leven in geblazen door Volkswagen. Het was het kleinste merk van het Duitse autoconcern, met een jaarproductie van zo'n tachtig auto's.