Eigenaar LA Times wil krant komend jaar naar de beurs brengen

LOS ANGELES (ANP/BLOOMBERG) - De eigenaar van de Los Angeles Times wil de krant het komende jaar naar de beurs brengen. Dit heeft Patrick Soon-Shiong, de miljardair die de LA Times in 2018 voor een half miljard dollar kocht, gezegd tegen talkshowpresentator Jon Stewart.

De LA Times is een van de grootste en oudste kranten in de staat Californië. "We gaan het democratiseren en het publiek de mogelijkheid geven om eigenaar te worden van deze krant", zei Soon-Shiong in The Daily Show. Hij vertelde daarbij dat het belangrijk is voor de Verenigde Staten om een betrouwbare nieuwsbron te hebben voor beide politieke stromingen en dat hij Amerikanen daarom de kans wil geven om er eigenaar van te worden.

Wanneer aandelen van de LA Times precies verhandelbaar moeten worden, zei hij niet. De grote mediabedrijven The New York Times Company en News Corp, eigenaar van The Wall Street Journal en New York Post, hebben al een beursnotering.