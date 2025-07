Schiphol installeert tilhulp op elke werkplek in bagagehallen

SCHIPHOL (ANP) - Medewerkers die in de bagagehallen van Schiphol werken, kunnen nu overal gebruikmaken van een tilhulp. De luchthaven heeft ze op alle 385 werkplekken geïnstalleerd. Met de tilhulpen geeft Schiphol samen met bagageafhandelaren invulling aan de eis van de Arbeidsinspectie.

De Arbeidsinspectie legde bagageafhandelaren op Schiphol eerder hoge boetes op vanwege de slechte werkomstandigheden op de luchthaven. Zo was de fysieke belasting van werknemers bij het sjouwen en in- en uitladen van bijvoorbeeld koffers te groot. Ook kwam de inspectie met de eis dat in 2025 het hele proces van bagageafhandeling geautomatiseerd of gemechaniseerd moet zijn.

"Dit maakt het werk van bagagemedewerkers lichter. Een belangrijke verbetering. We hebben de tilhulpen in hoog tempo getest, gekocht en geplaatst, terwijl het gewone bagageproces doorging. Samen met de zes bagageafhandelaren, Aviapartner, dnata, KLM, Menzies, Swissport en Viggo hebben we daar alles aan gedaan", meldt Schiphol.

Proeven

De luchthaven stelt ook te zijn begonnen met verschillende proeven voor volledige mechanisatie van de bagageafhandeling. Zo laadt een nieuw type robot nu al ruim een half jaar bagage die vertrekt vanaf Schiphol zelfstandig in bagagekarren en containers die naar het vliegtuig gaan.

De technologie om koffers volledig te laden en lossen met machines, staat volgens Schiphol echter wereldwijd nog in de kinderschoenen. In de ontwikkeling hiervan werkt de luchthaven samen met de luchthavens van Brussel, Incheon, London Heathrow en Oslo.