Bondscoach Delmée laat Meijer en Visser allebei keepen op EK

UTRECHT (ANP) - Hockeybondscoach Jeroen Delmée kiest er op het Europees kampioenschap van volgende maand in Mönchengladbach voor zowel Derk Meijer als Maurits Visser te laten keepen. Dat zegt hij in een persbericht van hockeybond KNHB.

Na het goud van vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs beëindigde eerste doelman Pirmin Blaak zijn interlandloopbaan. "De verschillen tussen Meijer en Visser zijn minimaal, nu een voorkeur uitspreken kan en wil ik niet. We hebben twee sterke keepers die allebei op een titeltoernooi kunnen laten zien wat ze waard zijn. Dat geeft waardevolle informatie voor ons in aanloop naar het WK volgend jaar in eigen land. Dan zal er wel een definitieve voorkeur uitgesproken worden", aldus Delmée, die zijn trainingsgroep van 25 spelers voor het EK heeft teruggebracht naar achttien man.

Van de zeven afvallers blijven Hidde Brink, Luke Dommershuijzen, Pepijn van der Heijden, Guus Jansen en Lucas Veen nog wel meetrainen. Dat geldt niet voor David Huussen en Jonas de Geus. Delmée: "Met de start van het EK over een kleine drie weken kan er nog van alles gebeuren. In geval van blessures moeten we direct kunnen schakelen en moeten spelers klaar zijn om in te schuiven. Huussen en De Geus hebben door blessures lange tijd geen deel uitgemaakt van de trainingsgroep. De afgelopen weken hebben zij wel weer meegetraind, maar dit is te kort geweest om zich in de selectie te spelen."

Het EK is van 8 tot en met 17 augustus. Nederland verdedigt in Duitsland de in 2023 gewonnen titel.