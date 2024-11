Eigenaar Legoland gaat Minecraft-attracties ontwikkelen

LONDEN (ANP) - Liefhebbers van Minecraft kunnen over een paar jaar zelf de blokkenwereld uit de populaire game betreden. De ontwikkelaar van het spel, Mojang Studios, heeft namelijk een miljoenencontract gesloten met attractieparkexploitant Merlin Entertainments, het concern achter onder meer Legoland en Madame Tussauds. Dat bedrijf gaat in bestaande parken attracties bouwen gebaseerd op Minecraft.

Merlin heeft de overeenkomst ter waarde van 85 miljoen Britse pond (omgerekend ongeveer 102 miljoen euro) dinsdag bekendgemaakt. Het bedrijf investeert dat geld in Minecraft-parken, die ergens tussen 2026 en 2027 worden gebouwd in twee bestaande pretparken in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Naast een attractie met een Minecraft-thema, zal Merlin ook op de game gebaseerde winkels en eten en drinken ontwikkelen. "Op de langere termijn zal Merlin deze ervaringen uitbreiden naar andere bestemmingen wereldwijd", aldus het bedrijf.

In Minecraft kunnen gamers in een open wereld met blokken bouwwerken maken, maar ook tegen monsters vechten. Het spel werd ontwikkeld door de Zweed Markus Persson en uitgebracht in 2011. Hij richtte voor de ontwikkeling van Minecraft het bedrijf Mojang Studios op, dat in 2014 door Microsoft werd overgenomen. In oktober vorig jaar doorbrak Minecraft de verkoopgrens van 300 miljoen exemplaren.

"Minecraft is het bestverkochte videospel aller tijden", zegt topman Scott O'Neil van Merlin Entertainments. "Deze wereldprimeur zal fans de spanning en creativiteit ervan in het echt laten beleven, in pretparken en attracties in stadscentra van belangrijke toeristische bestemmingen."