5 miljoen dollar uitgeloofd voor elke bevrijde gijzelaar Gaza

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische regering heeft een beloning van 5 miljoen dollar uitgeloofd voor iedereen die een Israëlische gijzelaar uit de Palestijnse Gazastrook bevrijdt. Premier Benjamin Netanyahu maakte dat bekend in een video die in het gebied was gefilmd.

Degenen die een gijzelaar bevrijden, zullen "samen met ons een veilige manier vinden voor hen en hun familie om de Gazastrook te verlaten", zei Netanyahu. De Palestijnse beweging Hamas en bondgenoten houden nog 97 gijzelaars vast in Gaza. Zij ontvoerden in totaal 251 Israëliërs en anderen bij hun aanval op Israël ruim dertien maanden geleden. Een deel kwam eerder vrij of werd bevrijd, anderen stierven. Van de gijzelaars die nog in Gaza worden vastgehouden, is bij 34 de dood bevestigd.