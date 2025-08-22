Nieuwe eigenaar schoenenmerk Van Lier mikt op 'lichtere' opzet

AMSTERDAM (ANP) - Een van de nieuwe eigenaren van schoenenmerk Van Lier, ondernemer Nick de Ronde Bresser, is van plan het bedrijf voort te zetten met een "lichtere" opzet. Dat betekent dat er waarschijnlijk geen eigen fysieke winkels komen en de distributie wordt uitbesteed aan een externe partij. De Ronde Bresser richtte dertien jaar geleden het schoenenmerk MIPACHA op en krijgt ook de dagelijkse leiding over Van Lier.

Het 210 jaar oude Van Lier kampte met financiële problemen en kon schulden niet terugbetalen. Vorige week werden veel dochterbedrijven van Van Lier failliet verklaard. De moederholding was niet bankroet. Die bleek kort daarvoor verkocht aan Fairmont Capital, waarvan De Ronde Bresser een van de aandeelhouders is. Samen met investeerder Horizon Capital maakte hij deze week ook een doorstart met de failliete bedrijfsonderdelen.