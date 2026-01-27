ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eigenaar Pornhub beperkt toegang tot websites in VK

Economie
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 18:57
anp270126159 1
LONDEN (ANP/AFP) - De eigenaar van Pornhub en Youporn beperkt de toegang tot zijn websites in het Verenigd Koninkrijk. Vanaf 2 februari kunnen er geen nieuwe gebruikersaccounts meer worden gemaakt. Britse gebruikers die al een account hebben en hun leeftijd hebben geverifieerd, houden wel toegang, aldus moederbedrijf Aylo.
Het bedrijf zet de stap uit onvrede over aanpassingen aan Britse internetregels, die leeftijdsverificatie vereisen en volgens het bedrijf een tegengesteld effect hebben. Sinds vorige zomer moeten pornosites strikte leeftijdsverificatiecontroles uitvoeren.
Volgens Aylo heeft dit echter een averechts effect en wordt het internetverkeer "omgeleid naar duistere, ongereguleerde hoeken van het internet". Het bedrijf spreekt van een "mislukt systeem" en stelt dat de wetgeving zijn beoogde doel om minderjarigen te beschermen niet heeft bereikt.
Vorig jaar blokkeerde Aylo uit protest ook al video's in Frankrijk, nadat daar de eisen voor leeftijdschecks werden aangescherpt.
loading

POPULAIR NIEUWS

ec73f517 4ec3 467b 9cba 880322317d2a

Wat er echt allemaal in brood uit de supermarkt zit

gandr-collage

Bol en Amazon verkopen troep tegen woekerprijzen

b111f0ec-7880-4b36-b258-236fac5a8f72_631c46d3

Amerika’s weerstand tegen Trump breidt zich uit – van kiezers tot elites

173020851_m

De goedkoopste vorm van wellness: daarom lopen we massaal de deur uit

ANP-542102968

Gaat de bruine beer na de wolf ook een comeback maken in Nederland?

ANP-530991154

Iedereen doet lelijk over Ilse DeLange: "Echt een graaikipje"

Loading