Eigenaar Pornhub beperkt toegang tot websites in VK

LONDEN (ANP/AFP) - De eigenaar van Pornhub en Youporn beperkt de toegang tot zijn websites in het Verenigd Koninkrijk. Vanaf 2 februari kunnen er geen nieuwe gebruikersaccounts meer worden gemaakt. Britse gebruikers die al een account hebben en hun leeftijd hebben geverifieerd, houden wel toegang, aldus moederbedrijf Aylo.

Het bedrijf zet de stap uit onvrede over aanpassingen aan Britse internetregels, die leeftijdsverificatie vereisen en volgens het bedrijf een tegengesteld effect hebben. Sinds vorige zomer moeten pornosites strikte leeftijdsverificatiecontroles uitvoeren.

Volgens Aylo heeft dit echter een averechts effect en wordt het internetverkeer "omgeleid naar duistere, ongereguleerde hoeken van het internet". Het bedrijf spreekt van een "mislukt systeem" en stelt dat de wetgeving zijn beoogde doel om minderjarigen te beschermen niet heeft bereikt.

Vorig jaar blokkeerde Aylo uit protest ook al video's in Frankrijk, nadat daar de eisen voor leeftijdschecks werden aangescherpt.