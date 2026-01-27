ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

TikTok schikt in rechtszaak over verslavingsgevoeligheid jongeren

Economie
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 18:53
anp270126157 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/RTR) - TikTok schikt in een rechtszaak over socialemediaverslaving. Dat stellen de advocaten van de 19-jarige vrouw die het socialemediaplatform voor de rechter daagde. Zij klaagde ook YouTube, Meta en Snap aan. Dat laatste bedrijf trof eerder ook een schikking.
De vrouw begon een rechtszaak tegen de bedrijven omdat ze volgens haar verantwoordelijk zijn voor socialemediaverslaving onder jongeren. Volgens rechtbankstukken raakte de vrouw zelf op jonge leeftijd verslaafd, waardoor zij te maken kreeg met depressie en suïcidale gedachten.
De zaak van de vrouw is de eerste van duizenden klachten van jonge gebruikers en hun familieleden tegen de socialemediabedrijven die voor de rechter komt. Ook de anderen verwijten de bedrijven winst te maken ten koste van jongeren en te profiteren van jongeren die te veel tijd achter hun scherm doorbrengen.
Verdere details over de schikking zijn niet bekendgemaakt. De rechtszaak tegen de overige bedrijven gaat door als gepland.
loading

POPULAIR NIEUWS

ec73f517 4ec3 467b 9cba 880322317d2a

Wat er echt allemaal in brood uit de supermarkt zit

gandr-collage

Bol en Amazon verkopen troep tegen woekerprijzen

b111f0ec-7880-4b36-b258-236fac5a8f72_631c46d3

Amerika’s weerstand tegen Trump breidt zich uit – van kiezers tot elites

173020851_m

De goedkoopste vorm van wellness: daarom lopen we massaal de deur uit

ANP-542102968

Gaat de bruine beer na de wolf ook een comeback maken in Nederland?

ANP-530991154

Iedereen doet lelijk over Ilse DeLange: "Echt een graaikipje"

Loading