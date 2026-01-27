TikTok schikt in rechtszaak over verslavingsgevoeligheid jongeren

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/RTR) - TikTok schikt in een rechtszaak over socialemediaverslaving. Dat stellen de advocaten van de 19-jarige vrouw die het socialemediaplatform voor de rechter daagde. Zij klaagde ook YouTube, Meta en Snap aan. Dat laatste bedrijf trof eerder ook een schikking.

De vrouw begon een rechtszaak tegen de bedrijven omdat ze volgens haar verantwoordelijk zijn voor socialemediaverslaving onder jongeren. Volgens rechtbankstukken raakte de vrouw zelf op jonge leeftijd verslaafd, waardoor zij te maken kreeg met depressie en suïcidale gedachten.

De zaak van de vrouw is de eerste van duizenden klachten van jonge gebruikers en hun familieleden tegen de socialemediabedrijven die voor de rechter komt. Ook de anderen verwijten de bedrijven winst te maken ten koste van jongeren en te profiteren van jongeren die te veel tijd achter hun scherm doorbrengen.

Verdere details over de schikking zijn niet bekendgemaakt. De rechtszaak tegen de overige bedrijven gaat door als gepland.