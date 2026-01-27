ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

President Mexico: wij gaan zelf over olieleveranties, niet de VS

Samenleving
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 19:03
anp270126161 1
MEXICO-STAD (ANP/RTR) - De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum leek desgevraagd op een persconferentie te erkennen dat haar land olieleveranties aan Cuba heeft gestaakt, maar ze beklemtoonde dat dat niet was onder Amerikaanse druk.
De beslissingen om leveranties niet door te laten gaan zijn Mexico's eigen besluiten, aldus Sheinbaum. Dit gebeurt wanneer het noodzakelijk is, aldus de president. Afgelopen week meldden media dat de Mexicaanse regering olieleveringen aan Cuba wilde stoppen uit vrees voor acties van de Amerikaanse regering-Trump.
Amerikaanse eenheden hebben begin dit jaar met een militaire actie de linkse president Nicolás Maduro uit Venezuela gevangengenomen. Daarna is er geen olie meer uit Venezuela naar Cuba gegaan. Venezuela was de grootste olieleverancier van het communistische Cuba, maar staat onder Amerikaanse druk. Mexico was de tweede olieleverancier van Cuba.
loading

POPULAIR NIEUWS

ec73f517 4ec3 467b 9cba 880322317d2a

Wat er echt allemaal in brood uit de supermarkt zit

gandr-collage

Bol en Amazon verkopen troep tegen woekerprijzen

b111f0ec-7880-4b36-b258-236fac5a8f72_631c46d3

Amerika’s weerstand tegen Trump breidt zich uit – van kiezers tot elites

173020851_m

De goedkoopste vorm van wellness: daarom lopen we massaal de deur uit

ANP-542102968

Gaat de bruine beer na de wolf ook een comeback maken in Nederland?

ANP-530991154

Iedereen doet lelijk over Ilse DeLange: "Echt een graaikipje"

Loading