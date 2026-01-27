President Mexico: wij gaan zelf over olieleveranties, niet de VS

MEXICO-STAD (ANP/RTR) - De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum leek desgevraagd op een persconferentie te erkennen dat haar land olieleveranties aan Cuba heeft gestaakt, maar ze beklemtoonde dat dat niet was onder Amerikaanse druk.

De beslissingen om leveranties niet door te laten gaan zijn Mexico's eigen besluiten, aldus Sheinbaum. Dit gebeurt wanneer het noodzakelijk is, aldus de president. Afgelopen week meldden media dat de Mexicaanse regering olieleveringen aan Cuba wilde stoppen uit vrees voor acties van de Amerikaanse regering-Trump.

Amerikaanse eenheden hebben begin dit jaar met een militaire actie de linkse president Nicolás Maduro uit Venezuela gevangengenomen. Daarna is er geen olie meer uit Venezuela naar Cuba gegaan. Venezuela was de grootste olieleverancier van het communistische Cuba, maar staat onder Amerikaanse druk. Mexico was de tweede olieleverancier van Cuba.