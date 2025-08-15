Eigenaar rekent dit jaar niet op deal over havens Panamakanaal

HONGKONG (ANP/BLOOMBERG) - Het Hongkongse conglomeraat CK Hutchison verwacht de verkoop van zijn internationale havenactiviteiten niet voor het einde van dit jaar af te ronden. China verzette zich eerder tegen de verkoop van havens aan het Panamakanaal en tientallen andere ondernemingen aan de Amerikaanse investeerder BlackRock en rederij MSC. Toch verwacht mededirecteur Peter Sixt dat de deal uiteindelijk rondkomt, als ook een Chinese investeerder instapt.

De deal is sterk verbonden met de rivaliteit tussen de Verenigde Staten en China op het wereldtoneel. De overeenkomst kwam er na druk van de Amerikaanse president Donald Trump. Die klaagde dat China controle over het Panamakanaal had overgenomen.

De beoogde deal heeft ook in Nederland gevolgen. CK Hutchison is eigenaar van containerterminals in de haven van Rotterdam. Die zouden in de deal van 19 miljard dollar ook overgaan naar BlackRock en MSC.