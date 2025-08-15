Japan eert oorlogsdoden bij omstreden tempel, 80 jaar na WOII

TOKIO (ANP/AFP/RTR/BLOOMBERG) - Een Japanse minister en tienduizenden burgers hebben vrijdag een bezoek gebracht aan een omstreden tempel in Tokio, precies tachtig jaar na de overgave van Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Yasukuni-tempel eert 2,5 miljoen oorlogsdoden, onder wie veroordeelde oorlogsmisdadigers.

Bezoeken van Japanse bewindslieden aan het heiligdom wekken woede bij landen die onder Japanse oorlogsmisdaden leden, vooral China en Zuid-Korea. Premier Shigeru Ishiba en keizer Naruhito waren bij een oorlogsherdenkingsevenement elders in Tokio. Volgens lokale media stuurde Ishiba vrijdag een offer naar de tempel.

Landbouwminister Shinjiro Koizumi, die wordt gezien als een potentiële toekomstige premier, bezocht de tempel zoals elk jaar op 15 augustus. "Het is belangrijk om nooit te vergeten respect te tonen voor degenen die hun leven hebben gegeven voor hun land, ongeacht om welk land het gaat. Ik geloof dat dit een zeer belangrijk principe is", zei hij tegen verslaggevers.

Blijven herinneren

Shinzo Abe was in 2013 de laatste zittende premier die de tempel bezocht. Dat leidde tot boze reacties vanuit Beijing en Seoul en een zeldzame diplomatieke berisping van bondgenoot de Verenigde Staten.

Ishiba beloofde tijdens de overheidsceremonie de oorlog te blijven herinneren en te streven naar blijvende vrede. "We mogen nooit de tragedie van oorlog herhalen. We mogen nooit weer het verkeerde pad kiezen. We moeten het berouw en de lessen van die oorlog diep in ons hart griffen", zei hij.

Hernieuwd verdriet

Naruhito verklaarde dat hij "een diep en hernieuwd gevoel van verdriet" voelde. "Terugkijkend op ons verleden en rekening houdend met gevoelens van diep berouw, hoop ik vurig dat de verschrikkingen van de oorlog zich nooit meer zullen herhalen."

Japan was tijdens de oorlog een bondgenoot van Duitsland en bezette delen van Azië, waaronder Nederlands-Indië vanaf 1942. Het land was voor de Tweede Wereldoorlog al een groot deel van China binnengevallen en had het Koreaanse schiereiland gekoloniseerd.