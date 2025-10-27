Eindhovense chipfabrikant NXP boekt opnieuw lagere omzet en winst

EINDHOVEN (ANP) - De Eindhovense chipfabrikant NXP heeft in het afgelopen kwartaal opnieuw minder omzet en winst geboekt. De omzet kwam uit op 3,2 miljard dollar (ongeveer 2,7 miljard euro), 2 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 631 miljoen dollar, een daling van 12 procent. De periode daarvoor daalde de winst fors, met bijna een derde.

Eind april waarschuwde NXP nog voor "zeer onzekere" omstandigheden vanwege de onrust rond de Amerikaanse importheffingen. In het afgelopen kwartaal zag NXP een "brede, opeenvolgende verbetering" in alle regio's en eindmarkten, zegt topman Rafael Sotomayor in een toelichting.

De vooruitzichten van NXP voor het huidige kwartaal zijn wel beter dan analisten volgens persbureau Bloomberg hadden verwacht. Het bedrijf denkt dat de omzet dit kwartaal uitkomt tussen de 3,2 en 3,4 miljard dollar. Analisten dachten dat dit een cijfer aan de onderkant van die bandbreedte zou zijn. De vooruitzichten lijken erop te wijzen dat het bedrijf de handelsspanningen beter doorstaat dan verwacht.