Elektronicafabrikant Xiaomi presenteert eerste SUV

BEIJING (ANP/AFP) - De presentatie van de eerste elektrische SUV van Xiaomi heeft volgens de Chinese elektronicafabrikant veel belangstelling opgeleverd. In het eerste uur dat dit mogelijk was, kwamen er een kleine 300.000 bestellingen binnen voor de auto. Topman Lei Jun reageerde overweldigd en sprak van een "wonder".

De auto met de naam YU7 kost omgerekend zo'n 30.000 euro (253.500 yuan). Daarmee wil Xiaomi, vooral bekend van smartphones en andere elektronica, de concurrentie met Tesla verder aangaan. Het bedrijf van Elon Musk ervaart, net als veel andere westerse autofabrikanten, steeds grotere concurrentie van Chinese branchegenoten.

Xiaomi kwam vorig jaar al met de kleinere SU7. Daarmee betrad het concern voor het eerst de snel groeiende Chinese markt voor elektrische auto's.