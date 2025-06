DEN HAAG (ANP) - Het presidium van de Tweede Kamer stelt geen nader onderzoek in naar het lekken van vertrouwelijke informatie over de kwestie rond oud-voorzitter Khadija Arib. Dat heeft Kamervoorzitter Martin Bosma in een brief aan de leden laten weten.

"De verwachting is dat een nieuw onderzoek geen nieuwe relevante feiten zal opleveren", schrijft Bosma. Hij wijst er onder meer op dat het presidium "niet de opsporingsbevoegdheden heeft waarover een Rijksrecherche wel beschikt".