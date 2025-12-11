Elon Musk hint op beursgang ruimtevaartbedrijf SpaceX

AUSTIN (ANP/RTR) - Elon Musk heeft een hint gegeven voor een beursgang van SpaceX, nadat verschillende media de afgelopen dagen al hadden gemeld dat het commerciële ruimtevaartbedrijf naar de aandelenmarkt wil. Een ruimtevaartjournalist had in een artikel geschreven dat die beursgangplannen zijn bevestigd en Musk schreef vervolgens op X dat die journalist gelijk heeft.

Het gaat om de journalist Eric Berger van de techwebsite Ars Technica. In zijn artikel kwam Berger ook met een onderbouwing waarom Musk SpaceX naar de beurs wil brengen. "Zoals gewoonlijk heeft Eric gelijk", schreef Musk op X in een post gelinkt aan dat artikel. De journalist heeft al vaker over SpaceX geschreven, waaronder twee boeken.

Naar verluidt wil SpaceX met die beursgang in de loop van de tweede helft van volgend jaar "aanzienlijk" meer dan 30 miljard dollar ophalen, waarbij op een waardering wordt gemikt van 1,5 biljoen dollar. Het zou daarmee de grootste beursgang ooit worden.