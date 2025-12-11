Woningen op Funda sneller verkocht in 2025

Woningen werden in 2025 sneller verkocht dan een jaar eerder, meldt huizenwebsite Funda. Ook het woningaanbod op Funda groeide dit jaar. Door de aanhoudende krapte op de woningmarkt nam de vraagprijs van huizen eveneens toe.

In totaal kwamen er volgens Funda 263.959 huizen online, 20 procent meer dan in 2024. Uit het aanbod kregen 195.392 huizen via de huizenwebsite een nieuwe eigenaar. Huizen stonden gemiddeld 33 dagen te koop, twaalf dagen korter dan in 2024. Tegelijkertijd steeg de gemiddelde vraagprijs per vierkante meter naar 4624 euro, een stijging van 6 procent ten opzichte van vorig jaar.

De populairste locaties om in te zoeken blijven de grote steden. In 2025 bestaat de top 5 net als vorig jaar uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Groningen. Nijmegen was een opvallende nieuwkomer. Die stad schoof de top 10 binnen en nam de plek in van Arnhem.