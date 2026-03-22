Zorgt vitamine C er echt voor dat je minder snel verkouden wordt?

gezondheid
door Nina van der Linden
zondag, 22 maart 2026 om 10:19
Als de R in de maand zit, moet je vitamine C slikken, leerden we vroeger. Dan zou je minder snel ziek worden. Maar helpt het ook echt?
Eerst de basics: vitamine C, ook wel ascorbinezuur, is onmisbaar voor het lichaam. Het werkt als antioxidant, helpt bij wondgenezing, ondersteunt de opname van ijzer en speelt een sleutelrol in de aanmaak van collageen, essentieel voor huid, tandvlees en bloedvaten. Een ernstig tekort leidt tot scheurbuik, een ziekte die vroeger veel voorkwam onder zeelieden met een eenzijdig dieet.
Belangrijk om te weten: ons lichaam kan zelf geen vitamine C aanmaken. We moeten het dus uit voeding halen, vooral uit groenten en fruit. Denk aan citrusvruchten, bessen, paprika en broccoli. Supplementen bevatten chemisch exact dezelfde vitamine C, maar missen de extra’s uit voeding, zoals vezels en andere bioactieve stoffen die juist samen gezondheidsvoordelen bieden.
Dan de grote vraag: wat doet vitamine C écht? Het idee dat het verkoudheid voorkomt, klopt niet. Regelmatig slikken kan de duur van een verkoudheid iets verkorten, maar het effect is beperkt. Begin je pas met slikken als je al ziek bent, dan helpt het nauwelijks.
Ook voor hart- en vaatziekten of kanker biedt vitamine C geen bewezen bescherming. Kleine dalingen in bloeddruk zijn gemeten, maar die zijn klinisch gezien verwaarloosbaar.
En meer is niet beter. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is slechts 45 mg, makkelijk te halen met een glas sinaasappelsap. Boven de 2.000 mg per dag kunnen klachten ontstaan zoals diarree, misselijkheid en zelfs nierstenen.
Conclusie: voor de meeste mensen is een vitamine C-pil overbodig. Een gevarieerd dieet doet het werk beter en veiliger. Gewoon een kiwi eten dus.
Bron: Science Alert

