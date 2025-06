Elon Musk ontkent drugsgebruik na bericht The New York Times

WASHINGTON (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Elon Musk ontkent extensief drugsgebruik tijdens de verkiezingscampagne van Donald Trump vorig jaar. Hij reageert daarmee op een bericht van The New York Times, waarin werd beweerd dat Musk veelvuldig ketamine en andere soorten drugs zou gebruiken. "Voor de duidelijkheid, ik gebruik GEEN drugs! The New York Times liegt", schreef Musk in een bericht op X.

De Amerikaanse krant meldde vrijdag dat de miljardair zo veel ketamine zou hebben gebruikt dat hij blaasproblemen had ontwikkeld. Ook zou hij xtc en paddo's nemen. "Ik heb een paar jaar geleden ketamine op voorschrift geprobeerd en dat ook op X gemeld, dus dit is geen nieuws", legde Musk uit. "Het helpt om uit donkere mentale dalen te komen, maar ik heb het sindsdien niet meer genomen."

Het is niet de eerste keer dat Musk in verband wordt gebracht met drugs. The Wall Street Journal meldde begin vorig jaar op basis van meerdere bronnen dat zijn drugsgebruik leidde tot zorgen bij leidinggevenden en bestuursleden van de bedrijven die hij leidt. Volgens de zakenkrant zou de steenrijke Tesla-topman en X-eigenaar onder meer lsd, cocaïne en xtc gebruiken, veelal op privéfeestjes.