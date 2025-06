NYT: Trump schrapt kandidatuur NASA-chef om steun aan Democraten

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump trekt de nominatie van techondernemer Jared Isaacman als topman van ruimtevaartorganisatie NASA in. Dat bevestigde het Witte Huis zaterdag na berichten in de media.

Drie ingewijden zeggen tegen The New York Times dat Trump zijn steun introk toen hij vernam dat Isaacman, een bondgenoot van voormalig Trump-adviseur Elon Musk, eerder campagnedonaties had gedaan aan Democratische politici. Een woordvoerder van het Witte Huis liet weten dat binnenkort een nieuwe kandidaat voor het NASA-leiderschap wordt voorgesteld.

"Het is van essentieel belang dat de volgende leider van NASA volledig in lijn is met president Trumps America First-agenda. Een vervanger zal binnenkort rechtstreeks door president Trump worden aangekondigd", aldus het Witte Huis.

De koerswijziging komt op een moeilijk moment voor NASA. Tot nu toe bleef de ruimtevaartorganisatie grotendeels gespaard van de stevige bezuinigingen bij andere federale instellingen. Het begrotingsvoorstel van de regering-Trump voor 2026 voorziet echter een bezuiniging van 25 procent op het NASA-budget. Daardoor dreigen duizenden banen te verdwijnen en verschillende lopende en geplande ruimtemissies stopgezet te worden.