Elon Musk weer biljonair dankzij koerswinsten SpaceX en Tesla

Elon Musk is weer een biljonair dankzij koerswinsten voor zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX en autobouwer Tesla op de aandelenbeurzen in New York. Het vermogen van Musk steeg maandag met 65 miljard dollar tot 1,04 biljoen dollar, oftewel ruim 1000 miljard dollar.

Volgens persbureau Bloomberg is het voor het eerst in drie maanden dat het vermogen van de 55-jarige Musk die grens weer overschrijdt. In juni werd hij de eerste biljonair ooit na de recordbeursgang van SpaceX op Wall Street. Daarna moest hij die titel echter prijsgeven vanwege een koersdaling van SpaceX door zorgen bij beleggers over de hoge waardering van het bedrijf.

Sinds begin deze maand steeg de koers van SpaceX met 13 procent en die van Tesla met bijna 7 procent. Vorige week vervoerde een SpaceX Falcon 9-raket bemanningsleden naar het Internationaal Ruimtestation (ISS) en Tesla meldde beter dan verwachte verkopen in het derde kwartaal. Het vermogen van Musk is vrijwel volledig gekoppeld aan zijn belangen in Tesla en SpaceX.