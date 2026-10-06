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Componist en dirigent George Fenton (76) overleden

Samenleving
door anp
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LONDEN (ANP) - De Britse componist en dirigent George Fenton is op 76-jarige leeftijd onverwachts overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd in een verklaring aan de BBC. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Fenton maakte onder meer muziek voor films als Gandhi, Groundhog Day en The Fisher King, en voor tv-series als Planet Earth.
"Tot onze grote droefheid moeten we melden dat George Fenton onverwacht is overleden", schrijft zijn familie. "Hij laat zijn geliefde echtgenote Amanda, zijn ex-vrouw Jane, zijn kinderen Gemma, Grace en Bridget, en zijn kleinkinderen Lola, Audrey, Alfred, George, Frank en Beatrice achter, evenals een leven vol muziek."
Fenton won gedurende zijn carrière twee Emmy's en werd twee keer genomineerd voor een Grammy. Daarnaast werd hij vijf keer genomineerd voor een Oscar, onder meer voor beste filmmuziek voor Gandhi, Cry Freedom, Dangerous Liaisons en The Fisher King.
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