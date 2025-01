Eerste ruzie tussen Elon Musk en Donald Trump

Hij wordt beschouwd als een van de naaste adviseurs van de Amerikaanse president Trump">Donald Trump (78) en omschrijft zichzelf als zijn “eerste maatje”. Maar nu keert Elon Musk (53) zich ineens tegen Trump.

De reden is het megaprogramma van Trump, dat Amerika's voorsprong op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) moet uitbreiden. In het project met de naam Stargate moet over een periode van vier jaar minstens 500 miljard dollar vloeien.

De belangrijkste sponsors zijn de ChatGPT groep OpenAI, de Japanse Softbank Group en de Amerikaanse techgroep Oracle. Ze gaan een joint venture vormen voor het project, d.w.z. nauw samenwerken.

Bedrijf Musk mag niet meedoen

Musk twijfelt aan de financiering. Softbank heeft slechts “ruim onder de tien miljard” dollar veiliggesteld voor het project, schreef hij op zijn X-platform. Hij beweerde dit “uit een goede bron” te weten.

Dit bleef niet onbeantwoord. OpenAI baas Sam Altman (39) antwoordde Musk onder de post: “Fout, zoals je vast wel weet.” De AI-goeroe stak vervolgens de vinger in de overduidelijke wonde: “Dit is geweldig voor het land. Ik realiseer me dat wat geweldig is voor het land niet altijd geweldig is voor jouw bedrijf.”

Wat Altman bedoelt: Musk is met zijn AI-bedrijf xAI een directe concurrent van OpenAI. Het bedrijf van Musk werd echter genegeerd door Trump, waarbij de Amerikaanse president in plaats daarvan koos voor marktleider OpenAI.

Het is dus mogelijk dat Musk vooral boos is omdat zijn bedrijf buitengesloten wordt. In ieder geval strijdt de multimiljardair al lang tegen OpenAI, dat hij ooit mede oprichtte. Het huidige bedrijf is namelijk opgericht als non-profitorganisatie om onderzoek te doen naar AI.

Maar toen veranderde de organisatie – en werd in 2019 een bedrijf met winstoogmerk. Musk vertrok kort daarvoor. Sindsdien heeft hij verschillende rechtszaken aangespannen tegen OpenAI, waarin hij beweert dat de concurrentie wordt vervalst: eerst werd er geld ingezameld voor een goed doel. En nu gaat het om miljarden winst.