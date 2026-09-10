Emiraten kondigen aan 40 miljard euro in Duitsland te investeren

BERLIJN (ANP) - De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben toegezegd 40 miljard euro te investeren in Duitsland. Het pakket bestaat onder andere uit geld dat naar de bouw van geavanceerde datacenters gaat, maakten de landen bekend in een gezamenlijke verklaring.

De aankondiging valt samen met een bezoek van president Mohamed bin Zayed Al Nahyan van de VAE aan Duitsland. De landen hebben tijdens dat bezoek beloofd hun handelsrelatie te versterken en meer samen te werken. Ze noemen ook intentieverklaringen van Duitse en Emiraatse bedrijven met een gezamenlijke waarde van ruim 9 miljard euro, die zou aantonen dat er meer wordt samengewerkt.