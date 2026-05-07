ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Emirates boekt recordwinst ondanks impact van oorlog

Economie
door anp
donderdag, 07 mei 2026 om 10:33
anp070526086 1
DUBAI (ANP/RTR) - Emirates heeft een recordjaar achter de rug, ondanks de impact van de oorlog in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten wist een lichte daling van het aantal passagiers op te vangen met hogere opbrengsten per passagier.
De luchtvaartmaatschappij, die ook vanaf Schiphol vliegt, vervoerde in de twaalf maanden tot eind maart 2026 ruim 53 miljoen passagiers. De nettowinst steeg in het gebroken boekjaar tot een record van 5,4 miljard dollar (ongeveer 4,6 miljard euro), van 5,2 miljard dollar een jaar geleden. Het boekjaar 2025 was ook al een recordjaar voor de grootste aanbieder van intercontinentale vluchten ter wereld.
De oorlog van de Verenigde Staten en Israël met Iran, die op 28 februari begon, heeft in maart wel geleid tot ernstige verstoringen doordat het luchtruim in het Midden-Oosten tijdelijk werd gesloten. Ook zijn de kerosineprijzen door het conflict sterk gestegen. Dit heeft geleid tot de grootste crisis in de luchtvaartsector sinds de coronapandemie.
loading

POPULAIR NIEUWS

46430920_m

Ben je verbaasd dat de Middellandse Zee zo smerig is? Gibraltar gebruikt de zee al decennia als open riool

ANP-554733158

Ali B gaat klappen krijgen in de bajes

117585092 m

We eten veel te weinig vezels, maar de oplossing is eenvoudig

ANP-504945544

Patricia Paay (77) stiller dan ooit: zorgen om gezondheid na valpartij en scheiding

165357693_m

Landen met de hoogste lonen ter wereld. Staan wij in de top 10?

anp 431352066

Veel mensen wassen rauwe kip voor het koken: Goed idee of niet?

Loading