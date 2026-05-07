Emirates boekt recordwinst ondanks impact van oorlog

DUBAI (ANP/RTR) - Emirates heeft een recordjaar achter de rug, ondanks de impact van de oorlog in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten wist een lichte daling van het aantal passagiers op te vangen met hogere opbrengsten per passagier.

De luchtvaartmaatschappij, die ook vanaf Schiphol vliegt, vervoerde in de twaalf maanden tot eind maart 2026 ruim 53 miljoen passagiers. De nettowinst steeg in het gebroken boekjaar tot een record van 5,4 miljard dollar (ongeveer 4,6 miljard euro), van 5,2 miljard dollar een jaar geleden. Het boekjaar 2025 was ook al een recordjaar voor de grootste aanbieder van intercontinentale vluchten ter wereld.

De oorlog van de Verenigde Staten en Israël met Iran, die op 28 februari begon, heeft in maart wel geleid tot ernstige verstoringen doordat het luchtruim in het Midden-Oosten tijdelijk werd gesloten. Ook zijn de kerosineprijzen door het conflict sterk gestegen. Dit heeft geleid tot de grootste crisis in de luchtvaartsector sinds de coronapandemie.