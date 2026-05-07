Zwaardere straf voor Ali B: hof veroordeelt rapper tot drie jaar cel voor dubbele verkrachting

door Peter Janssen
donderdag, 07 mei 2026 om 10:28
bijgewerkt om donderdag, 07 mei 2026 om 10:43
Ali B. heeft jarenlang volgehouden dat hij onschuldig is. Maar het gerechtshof in Amsterdam denkt daar duidelijk anders over. De rapper is in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar cel voor dubbele verkrachting.
Daarmee valt de straf zwaarder uit dan het eerdere vonnis van de rechtbank in Haarlem, waar hij in 2024 nog twee jaar gevangenisstraf kreeg.

Dubbele verkrachting bewezen

Het grootste verschil: het hof acht nu ook de verkrachting van Ellen ten Damme bewezen. In eerste aanleg werd Ali daarvoor nog veroordeeld voor een poging tot verkrachting.
Ali viel Ten Damme in 2014 aan in haar hotelkamer in Marokko tijdens opnames van het programma De Muziekkaravaan. Zij verzette zich hevig, maar dat kon niet voorkomen dat Ali meerdere keren bij haar binnendrong.
Ook de verkrachting van de jonge Naomi wordt door het hof bewezen geacht. De beschuldiging van aanranding in die zaak werd niet bewezen verklaard. In de zaak rond Jill Helena volgt vrijspraak wegens gebrek aan bewijs.

Zwaardere straf

Het Openbaar Ministerie had in maart nog 2,5 jaar cel geëist. Het hof gaat daar dus overheen.
Ali B. was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. Via zijn advocaat liet hij eerder weten weg te blijven. Tijdens eerdere zittingen liet hij al blijken weinig op te hebben met de media-aandacht rond zijn zaak.

Hoge raad?

Ali B. kan nog naar de Hoge Raad om de beslissing van het gerechtshof aan te vechten.

