Emirates hervat vluchten naar Damascus

DUBAI (ANP) - Emirates gaat vanaf 16 juli weer van en naar de Syrische hoofdstad Damascus vliegen, meldt de luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten. De vluchten naar Damascus werden in 2012 opgeschort vanwege de burgeroorlog in het land.

De luchtvaartmaatschappij begint met drie vluchten per week tussen Dubai en Damascus en wil dit vanaf 2 augustus uitbreiden naar vier. Vanaf 26 oktober wil Emirates dagelijks vliegen op Syrië.

Emirates startte haar vluchten naar Damascus in 1988. De luchtvaartmaatschappij vervoerde voor de opschorting van de dienstregeling in 2012 meer dan 2,1 miljoen passagiers van en naar Syrië. Concurrent Qatar Airways liet in januari al weten de vluchten naar Damascus na bijna dertien jaar te hervatten.