Emirates vliegt vrijdag van Dubai naar Schiphol

DUBAI (ANP) - Luchtvaartmaatschappij Emirates vliegt in de nacht van donderdag op vrijdag van Dubai naar Schiphol, omdat het luchtruim dan beperkt geopend zal zijn. De vlucht landt om 07.50 uur op Schiphol. De maatschappij zet in totaal honderd vluchten van en naar Dubai in op donderdag en vrijdag.

Volgens een woordvoerster gaat het niet om een repatriëringsvlucht, want mensen kunnen de vlucht gewoon boeken. Passagiers van wie de vlucht eerder geannuleerd was, krijgen hiervoor voorrang. De woordvoerster kan niet delen hoeveel mensen er precies aan boord kunnen in het toestel.

De ingezette vluchten zijn ook bedoeld om naast passagiers ook essentiële vracht, zoals beperkt houdbare producten en medicijnen, te vervoeren.

"Emirates zal het vluchtschema geleidelijk verder opschalen, afhankelijk van de beschikbaarheid van luchtruim en operationele vereisten. Veiligheid is onze hoogste prioriteit", aldus de woordvoerster.