Portugese schrijver António Lobo Antunes (83) overleden

Samenleving
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 11:10
anp050326104 1
LISSABON (ANP/AFP) - De Portugese schrijver António Lobo Antunes is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn uitgeverij bekendgemaakt. Hij geldt als een van de belangrijkste auteurs in het Portugese taalgebied.
Lobo Antunes brak in 1979 door met zijn eerste roman Memória de Elefante. Hij schreef veel over zijn ervaring als militair arts tijdens de koloniale oorlog met Angola.
Zijn werk is in veel talen vertaald. Onder meer De Judaskus, Dans der verdoemden, Fado Alexandrino, Het handboek van de inquisiteurs en Preek tot de krokodillen verschenen in het Nederlands. Zijn laatste roman, De omvang van de wereld, kwam uit in 2022.
Lobo Antunes werd meermalen voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Literatuur.
