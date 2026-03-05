ACM houdt extra toezicht op energiebedrijven na gestegen gasprijs

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat het toezicht op energieleveranciers intensiveren vanwege de flink gestegen gasprijs. De waakhond meldt dat enkele bedrijven de afgelopen dagen zijn gestopt met het aanbieden van vaste contracten. Maar leveranciers moeten altijd een variabel contract en een contract met een vaste prijs voor 1 jaar aanbieden, aldus de ACM.

De ACM controleert vanaf 1 april of leveranciers zich aan de verplichting houden. Een deel van de energieleveranciers zou inmiddels wel weer vaste contracten aanbieden. De waakhond gaat in gesprek met de andere bedrijven over hoe ze zo snel mogelijk wel de verplichte modelcontracten kunnen aanbieden.

De toezichthouder zegt niet om welke bedrijven het gaat.

Oorlog Midden-Oosten

De gasprijzen op de groothandelsmarkten zijn de afgelopen dagen flink gestegen als reactie op de oorlog in het Midden-Oosten. Omdat de contractprijzen de groothandelsprijzen volgen, ziet de ACM dat veel tarieven in korte tijd zijn gestegen. Ook bieden leveranciers minder korting aan, aldus de toezichthouder.

Energieleveranciers mogen zelf hun tarieven bepalen en hun kosten doorberekenen aan klanten. De toezichthouder houdt de tarieven in de gaten, maar benadrukt dat leveranciers bestand moeten zijn tegen plotselinge prijsschokken op de groothandelsmarkten en ervoor moeten zorgen dat zij aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De komende tijd houdt de ACM de financiële positie van leveranciers ook extra in de gaten.

De ACM waarschuwt consumenten opnieuw voor misleidende verkoop van energiecontracten via de telefoon of aan de deur, "omdat marktpartijen ook misbruik kunnen maken van de huidige onzekere periode". De toezichthouder adviseert een aanbod altijd eerst rustig te vergelijken.