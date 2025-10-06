Eneco onderzoekt verkoop warmtenetten om nieuwe wet

ROTTERDAM (ANP) - Energieleverancier Eneco onderzoekt de mogelijkheden om zijn warmtenetten te verkopen. Door een eerder dit jaar aangenomen wet is het voor het bedrijf onzeker of investeringen zich nog terugverdienen. Branchegenoot Vattenfall maakte in maart ook al bekend een verkoop van de warmtenetten te overwegen.

De Tweede Kamer stemde in juli in met een wet die ervoor moet zorgen dat de warmtenetten voor een meerderheid in handen van de overheid komen. Daarvoor staat volgens Eneco een overgangsperiode van ongeveer 25 jaar.

"In de nieuwe wet is het (nog) onduidelijk of investeringen in warmtenetten kunnen worden terugverdiend binnen de dertig jaar die daarvoor nodig is. Hierdoor biedt het huidige wetsvoorstel private warmtebedrijven geen investeringszekerheid voor toekomstige grootschalige warmteprojecten", schrijft de leverancier in een verklaring waarover het FD en vakmedium Energeia eerder berichtten.

Minderheidsaandeelhouder geen optie

Eneco levert via de netten warmte en koeling die overeenkomt met het verbruik van zo'n 370.000 huishoudens.

"Voor het bereiken van een optimale uitkomst voor alle stakeholders zoeken wij samenwerking met de Rijksoverheid en andere publieke partijen. Hierbij worden verschillende scenario's zorgvuldig afgewogen: van behoud van eigendom tot volledige verkoop", staat in de verklaring.

Ron Wit, directeur warmte bij Eneco, zegt tegenover het FD dat een minderheidsbelang eigenlijk geen optie is. "Niet omdat we dat niet willen, maar omdat het niet kan. De warmtewet bepaalt namelijk dat je als minderheidsaandeelhouder geen zeggenschap hebt in belangrijke beslissingen. Dat is voor ons onacceptabel en onverantwoord bij zulke risicovolle projecten."