Verzekeraar NN bereikt definitieve schikking woekerpolisaffaire

DEN HAAG (ANP) - De schikking van verzekeraar NN Group rond de zogeheten woekerpolisaffaire is definitief. In januari 2024 trof NN Group een schikking voor ongeveer 300 miljoen euro met claimorganisaties ConsumentenClaim, Woekerpolis.nl, Woekerpolisproces, Wakkerpolis en de Consumentenbond. Die zou alleen doorgaan als minstens 90 procent van de aangesloten klanten akkoord gaat met hun persoonlijke compensatievoorstel. Dat is nu gebeurd, meldt NN.

Alle juridische procedures door de groepen worden stopgezet en na de uitbetaling mogen ze ook geen nieuwe zaken meer starten, aldus NN. De verzekeraar laat weten hiervoor eerder al 360 miljoen euro opzij te hebben gezet. Daaronder valt ook 60 miljoen euro voor schrijnende gevallen en voor klanten die niet zijn aangesloten bij de organisaties en niet eerder een vergoeding hebben gehad.

De overeenkomst gaat onder meer over beleggingsverzekeringen van Nationale-Nederlanden, Delta Lloyd en ABN AMRO Levensverzekering.