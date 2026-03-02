ECONOMIE
FNV hoopt op lang gesprek met kabinet, verwacht het niet

Economie
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 16:31
DEN HAAG (ANP) - FNV-voorzitter Dick Koerselman hoopt op een lang gesprek met het kabinet, zei hij bij het Catshuis. Daar hebben de vakbonden een kennismakingsgesprek met het nieuwe kabinet. Een lang gesprek zou volgens hem betekenen dat de AOW-plannen van het kabinet van tafel zijn. De bonden willen niet verder praten met het kabinet voordat de AOW-plannen en "de enorme brute ingreep" op de sociale zekerheid van tafel gaan.
Koerselman benadrukte dat het nieuwe kabinet "echt met heel andere voorstellen moet komen".
Voorzitter van vakbond CNV Piet Fortuin zei bij aankomst "weinig tot niets te verwachten" van het gesprek. Fortuin verwacht "een korte kennismaking", waarbij de bonden nog eens herhalen dat "de plannen van tafel moeten". Fortuin zegt dat de "stakingskas open is" en dat de bond op korte termijn tot acties kan overgaan.
