Energiebedrijf Qatar kan contracten niet nakomen door aanvallen

DOA (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Olie- en gasconcern QatarEnergy heeft gewaarschuwd dat het door overmacht afspraken uit een aantal lng-contracten niet kan nakomen door schade na aanvallen. Het gaat om langetermijncontracten die het Qatarese staatsbedrijf heeft met klanten in Italië, België, Zuid-Korea en China.

Gasinstallaties in Qatar hebben de afgelopen tijd te maken gehad met Iraanse vergeldingsaanvallen. Daardoor kan de Golfstaat minder vloeibaar gemaakt aardgas (lng) exporteren. Qatar is normaal gesproken een van 's werelds grootste exporteurs van lng.