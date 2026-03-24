Met deze eenvoudige stop‑cough‑techniek, huismiddeltjes en duidelijke alarmsignalen kun je een hardnekkige hoest beter onder controle krijgen.

Een kuchje is onschuldig , maar een hoestbui die maar doorgaat kan uitputtend zijn. Artsen raden daarom een simpele maar verrassend effectieve “stop‑cough‑techniek” aan om de hoestreflex te doorbreken.

Zo werkt het: zodra je een kriebel voelt of moet hoesten, leg je je hand over je mond. Slik één keer, houd dan een paar seconden je adem in en blijf daarna ongeveer 30 seconden langzaam en rustig ademen, terwijl je hand nog voor je mond blijft.

Zeg in gedachten tegen jezelf dat je niet gaat hoesten, haal vervolgens een normale ademteug door je neus en haal dan pas je hand weg. Komt de kriebel terug, dan herhaal je de stappen. Door de luchtstroom te temperen en je keel warm en vochtig te houden, kalmeer je een overgevoelige hoestreflex.

Daarnaast benadrukken longartsen een paar simpele thuismaatregelen: veel drinken zodat slijm dun blijft, de lucht bevochtigen met een luchtbevochtiger of stomende douche, en eventueel honing gebruiken om de keel te verzachten (niet bij kinderen onder één jaar). Wie last heeft van droge prikkelhoest kan tijdelijk baat hebben bij hoestremmende middelen uit de drogist, terwijl slijmoplossers juist helpen bij een productieve hoest.

Blijft de hoest langer dan drie à vier weken, wordt hij snel erger of komt er benauwdheid, pijn op de borst, koorts of bloed bij kijken, dan is het tijd om een arts te bellen.

Wanneer met hoest naar de (huis)arts?

Hoest die langer dan 3 weken aanhoudt, ook zonder andere klachten.​​

Hoest die snel erger wordt of waarbij je aan één stuk door moet hoesten.​​

Benauwdheid of moeite met ademhalen, zeker als praten of lopen lastig wordt.​​

Pijn op de borst bij ademen of hoesten.

Koorts die hoog is of niet zakt, of als je je duidelijk zieker gaat voelen.

Bloed ophoesten, zelfs als het om kleine sliertjes gaat.

Onverklaard gewichtsverlies, nachtzweten of extreme vermoeidheid.

Bij acute, ernstige benauwdheid, hevige pijn op de borst of veel bloed ophoesten moet je direct spoedhulp (112 of SEH) inschakelen.​