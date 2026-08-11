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Energiebedrijf Uniper heeft locaties voor bouw AI-datacenters

Economie
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 11:06
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DÜSSELDORF (ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse energieconcern Uniper heeft tien Europese locaties van het bedrijf, waaronder één in Nederland, aangewezen waarop AI-datacenters gebouwd kunnen worden. Met de verkoop of verhuur van die terreinen wil het bedrijf inspelen op de sterke vraag naar AI-infrastructuur. Informatie om welke Nederlandse locatie het gaat, werd niet gegeven.
Het gaat verder om vier Uniper-locaties in het Verenigd Koninkrijk, drie in Duitsland en twee in Zweden. Volgens Uniper zijn drie locaties al in vergevorderde ontwikkeling en kan mogelijk dit jaar daarover nog een investeringsbesluit vallen. Uniper heeft elektriciteitscentrales op vier Nederlandse locaties: in Rotterdam, Den Haag, Leiden en op de Maasvlakte.
Uniper zegt dat die locaties AI-datacenters toegang bieden tot het elektriciteitsnet. Volgens Uniper wil de EU binnen vijf tot zeven jaar de AI-datacentercapaciteit verdrievoudigen.
De Duitse branchegenoot RWE verkocht vorig jaar een voormalige steenkolencentrale in het Verenigd Koninkrijk aan Amazon om daar een AI-datacenter te bouwen. RWE heeft meer dan tien Europese locaties aangewezen die ontwikkeld kunnen worden voor AI-datacenters.
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