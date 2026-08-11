Geen aanwijzingen voor Nederlandse slachtoffers Colombia

DEN HAAG (ANP) - Er zijn geen aanwijzingen dat er Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving van maandag in Colombia. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag na contact met de Colombiaanse autoriteiten. Het ministerie heeft van Nederlanders in Colombia ook geen hulpverzoeken ontvangen.

Wel zijn er enkele Nederlanders die bezorgd contact hebben opgenomen met het ministerie omdat zij hun naasten in Colombia niet te pakken krijgen.

Het Zuid-Amerikaanse land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Op dinsdagmorgen stond het dodental op 164 mensen. De verwachting is dat dit aantal nog verder oploopt.