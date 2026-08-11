ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Geen aanwijzingen voor Nederlandse slachtoffers Colombia

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 11:04
anp110826087 1
DEN HAAG (ANP) - Er zijn geen aanwijzingen dat er Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving van maandag in Colombia. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag na contact met de Colombiaanse autoriteiten. Het ministerie heeft van Nederlanders in Colombia ook geen hulpverzoeken ontvangen.
Wel zijn er enkele Nederlanders die bezorgd contact hebben opgenomen met het ministerie omdat zij hun naasten in Colombia niet te pakken krijgen.
Het Zuid-Amerikaanse land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Op dinsdagmorgen stond het dodental op 164 mensen. De verwachting is dat dit aantal nog verder oploopt.
loading

POPULAIR NIEUWS

btfx

Ludovicus Jan van der Velde. Een schimmige crypto magnaat, blijkt de rijkste man van Nederland

59148700_m

"Morgen wordt het menens": 150 glastuinders zonder water door sproeiverbod, faillissementen dreigen

shutterstock_2722270785

Er staat een grote pandemie te gebeuren in de vorm van antimicrobiële resistentie

shutterstock_2574770327

Waarom je je wasmachinedeur nooit dicht moet laten (en 5 andere dingen die je huis laten stinken)

245937228_m

Borsten of billen: wat vinden mannen aantrekkelijker?

209619510_m

Er is één sport waardoor je echt beter gaat slapen

Loading