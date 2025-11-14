Energiecentrales Vattenfall definitief naar Tata Steel

VELSEN-NOORD (ANP) - De drie energiecentrales van Vattenfall bij het terrein van Tata Steel Nederland komen begin volgend jaar definitief in handen van de staalfabrikant. De twee bedrijven hebben hierover een definitieve overeenkomst ondertekend.

De medewerkers van de centrales in de regio IJmond komen ook in dienst van Tata Steel, maken de bedrijven bekend. Ze zeggen niet welk bedrag gemoeid is met de overname.

Eerder kreeg Tata Steel al toestemming van de Autoriteit Consument & Markt voor de overname. Het gaat om twee elektriciteitscentrales in Velsen-Noord en een warmtekrachtcentrale op het terrein van de staalfabrikant zelf. De drie centrales draaien op restgassen die ontstaan bij de productie van staal.

Voor Tata Steel zijn de centrales belangrijk voor de overgang naar duurzamere productiemethoden voor staal, zegt topman Hans van den Berg. Voor Vattenfall past de verkoop van de centrales binnen het streven om de eigen CO2-uitstoot te verlagen.