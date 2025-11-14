Nederlandse ruimtevaart 'diep bezorgd' om bezuiniging kabinet

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse ruimtevaartsector heeft het kabinet opgeroepen het budget voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA niet te verlagen. Het kabinet wil hiervoor in de komende drie jaar 170 miljoen euro uittrekken, tientallen miljoenen minder dan in de afgelopen drie jaar. "Hierdoor staat de toekomst van het Nederlandse ruimtevaart-ecosysteem op het spel", schrijven vertegenwoordigers van de sector in een brief aan de regering en de Tweede Kamer, waarin ze hun "diepe bezorgdheid" uiten.

Volgens hen betekent een lagere bijdrage "direct minder contracten, minder onderzoek en minder banen" bij Nederlandse instellingen die samenwerken met de ESA. Veel van die bedrijven zijn gevestigd op de Space Campus in Noordwijk. De provincie Zuid-Holland heeft de oproep aan het kabinet ook ondertekend. De betrokken partijen vragen het kabinet de "voorgestelde inschrijving" te heroverwegen en niet te bezuinigen op ruimtevaart.

In 2022 trok het toenmalige kabinet ook 170 miljoen euro uit voor de ESA, maar daar kwam toen nog meer dan 54 miljoen euro bij uit het Groeifonds. Die extra bijdrage ontbreekt nu in de Nederlandse 'inschrijving'. Alle landen die lid zijn van de ESA betalen om de organisatie in stand te houden. Een van de belangrijkste ESA-complexen is testcentrum ESTEC, onderdeel van de Space Campus in Noordwijk.

Bestuurders van de Space Campus, SpaceNed (de brancheorganisatie van de Nederlandse ruimtevaartindustrie) en FME (voor ondernemers uit de technologische industrie) roepen samen met de provincie Zuid-Holland het kabinet op meer geld uit te trekken voor de Europese ruimtevaart. "Investeren in ESA is investeren in Nederlandse economische kracht, technologisch leiderschap en een veilige toekomst voor Europa."