Nederland wil Europees douane-agentschap in binnenhalen

DEN HAAG (ANP) - Nederland gaat definitief lobbyen in Brussel om de Europese douaneautoriteit in Nederland te vestigen. Dat maakt staatssecretaris Eugène Heijnen (Douane, BBB) bekend na afloop van de ministerraad. Een beoogde locatie kan hij nog niet noemen.

Nog zeven Europese landen hebben interesse om het agentschap te huisvesten. Onder meer Frankrijk en Polen dingen mee. Nederland is volgens Heijnen "het hart van de Europese logistiek. We hebben uitstekende logistieke verbindingen en een hele goede douane."

De vestiging kan werkgelegenheid voor 250 mensen opleveren, volgens Heijnen. De organisatie moet EU-lidstaten helpen risico's van verzonden spullen beter in te schatten om onder meer drugshandel en belastingfraude tegen te gaan. Ook wordt er veel gedeelde informatie opgeslagen.

Nederland haalde al eerder het Europees Medicijnagentschap (EMA) in huis, dat moest verhuizen naar het vasteland na de Brexit.