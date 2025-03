Hoge Republikeinen bezorgd om reorganisatieplan Trump voor leger

WASHINGTON (ANP) - Hoge Republikeinen zijn bezorgd over reorganisatie- en bezuinigingsplannen van de regering-Trump voor de Amerikaanse strijdkrachten. Die plannen, die ook minder aandacht voor Europa zouden betekenen, dreigen Amerika te verzwakken als ze worden doorgevoerd, waarschuwen ze.

De regering van president Donald Trump wil bezuinigen en de aandacht verleggen naar het afstoppen van opkomend China. Daarom overweegt het ministerie van Defensie commandocentra in andere delen van de wereld samen te voegen, meldde nieuwszender NBC onlangs. Bijvoorbeeld die van Europa en Afrika. Ook zou het Pentagon niet langer de commandant van de NAVO-verdediging van Europa willen leveren.

Dat maakt de twee Republikeinen die de machtige defensiecommissies van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden leiden "erg ongerust". Dat Trump bondgenoten aanzet meer zelf te doen is prima, vinden senator Roger Wicker en afgevaardigde Mike Rogers. Maar "we steunen ook blijvend Amerikaans leiderschap in de wereld". Daarom zullen ze veranderingen zonder overleg met andere betrokken instanties, de militaire leiding en het Congres (het Amerikaanse parlement) "niet accepteren". Voor maatregelen waar geld mee is gemoeid is doorgaans de steun van het Congres nodig.