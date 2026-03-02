ECONOMIE
Energiecoöperatie verzet zich tegen aanbetaling netaansluiting

Economie
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 6:00
anp010326182 1
UTRECHT (ANP) - Energiecoöperaties willen dat er een einde komt aan de bedragen die zij moeten betalen om bij netbeheerders op een wachtlijst te komen voor toegang tot het stroomnet. Daarom heeft energiecoöperatie ValleiEnergie, daarbij geholpen door brancheclub Energie Samen, een hoger beroep ingediend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).
Het gaat in de zaak om een aansluiting voor een zonnepark in Ede. Toezichthouder ACM oordeelde onlangs dat netbeheerder Liander beter onderzoek had moeten doen voordat de netbeheerder een verzoek om transportcapaciteit van ValleiEnergie weigerde. Maar daarbij stelde de waakhond ook dat het vragen van een bedrag voor een plekje op de wachtrij bij netbeheerders mag.
Tegen dat laatste verzet Energie Samen zich. "Deze aanbetalingen brengen energiecoöperaties in financieel zwaar weer, zonder dat er zekerheid is of ze ooit daadwerkelijk kunnen leveren aan het stroomnet", laat de koepel maandag weten. "Ondanks de nijpende netcongestie in provincies als Flevoland, Utrecht en Gelderland, dwingen de huidige regels en uitspraken burgerinitiatieven tot miljoenenbetalingen voor een plek op een uitzichtloze wachtlijst."
De ACM concludeerde dat Liander verplicht is een tarief in rekening te brengen voor een aansluiting, maar dat niet is vastgelegd wanneer de netbeheerder dit moet doen. Volgens de toezichthouder betekent dit dat Liander dit ook vooraf mag doen, als de aansluiting nog niet geregeld is. Dan moet er wel sprake zijn van redelijke voorwaarden. De ACM achtte de door Liander gevraagde aanbetaling niet onredelijk.
