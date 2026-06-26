Energiesector stuurt stroomverbruik huishoudens naar daluren

DEN HAAG (ANP) - Netbeheerders en energieleveranciers gaan samenwerken om ook huishoudens te sturen om minder stroom te gebruiken tijdens piekuren. Bij bedrijven gebeurde dit al. Daarmee hopen de energieleveranciers het overvolle stroomnet in Nederland te ontlasten.

Huishoudens in de provincies Gelderland en Utrecht en delen van de Flevopolder en Noord-Brabant kunnen een financiële vergoeding krijgen om het elektriciteitsnet in hun wijk te ontlasten. Dat maakten de regionale netbeheerders Enexis, Liander en Stedin en energieleveranciers Eneco, Essent, Vattenfall, Frank Energie en Zonneplan bekend.

De energiebedrijven denken het net vooral te kunnen ontlasten door "het slim aansturen" van laadpalen, thuisbatterijen en hybride warmtepompen. Daarbij zorgt de leverancier bijvoorbeeld dat stroom van thuisbatterijen van huishoudens het net op gaat op momenten dat dit nodig is. Daarbij kan het laden van elektrische auto's geautomatiseerd uitgesteld worden op piekmomenten en bijvoorbeeld 's nachts geladen worden, wanneer er weinig vraag naar stroom is. Voor huishoudens staan hier financiële vergoedingen tegenover, die verschillen per leverancier.

Wachtlijst

De drukte op het net is in de winter het grootst, vooral tussen 16.00 en 21.00 uur, als veel mensen hun huis elektrisch verwarmen, hun auto opladen of elektrisch koken. Op veel plekken kan het net die drukte niet meer aan.

Eerder dit jaar werd bekend dat vanaf 1 juli huishoudens in Utrecht die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen op een wachtlijst kunnen komen, omdat het stroomnet overvol is. Zo'n zwaardere aansluiting kan nodig zijn voor bijvoorbeeld een warmtepomp, een laadpaal of een elektrische kookplaat.

Urgent

"De energietransitie vraagt niet alleen om uitbreiding van het stroomnet, maar ook om slimmer gebruik ervan", zegt Maarten Otto, voorzitter van Netbeheer Nederland en topman van netwerkbedrijf Alliander. De situatie is volgens hem urgent.

De samenwerking tussen de stroombedrijven ging vorig jaar van start. Toen nog op een vrij kleine schaal, ongeveer 35.000 huishoudens konden deelnemen. "Daaruit bleek dat honderden huishoudens bereid zijn hun stroomverbruik te verschuiven, zolang deelname eenvoudig is en financieel loont", stellen de partijen. In het nieuwe project kunnen vele honderdduizenden huishoudens deelnemen.

Op de korte termijn wordt ingezet op 50.000 tot 70.000 huishoudens. "Met deze inzet kunnen de partijen uiteindelijk 255 megawatt aan flexibel vermogen vrijmaken. Dat is vergelijkbaar met het vermogen van de stad Haarlem."