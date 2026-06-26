Volgens de New York Times doen we het fout met met zonnebrandcreme. Zo moet het wel

Volgens een praktische handleiding van The New York Times/Wirecutter smeren we gemiddeld te weinig, te onregelmatig en op de verkeerde plekken zonnebrandcrème op, waardoor de bescherming tegen huidkanker en huidveroudering flink tegenvalt. Hieronder de kern: wat doen we fout – en hoe moet het wel, volgens dermatologen en andere experts.

Wie en wat

De gids is geschreven door journalist Rose Maura Lorre voor Wirecutter, de productensite van The New York Times, en werd in mei 2024 geactualiseerd. Ze baseert zich onder meer op aanbevelingen van de American Academy of Dermatology en de Skin Cancer Foundation.

Hoeveel en welke SPF

De meeste mensen gebruiken structureel te weinig zonnebrand , ongeacht de SPF op de fles. Volgens dermatologen heb je voor een gemiddeld volwassen lichaam in badkleding ongeveer 1 vloeibare ounce nodig – zo’n twee eetlepels of een volle handpalm – en is een breedspectrumcrème met minstens SPF 30 de ondergrens. Omdat we in de praktijk dun smeren, raden experts vaak SPF 50 of hoger aan om in de buurt te komen van die beschermingswaarde

Wanneer smeren en bijwerken

Ook de timing gaat vaak mis: mensen smeren pas op het strand en vergeten opnieuw te smeren. De NYT-gids adviseert om 15 à 20 minuten vóór je de zon in gaat royaal te smeren, en daarna elke één à twee uur of na zwemmen en flink zweten opnieuw. Onderzoekers stellen zelfs een “twee-lagen-strategie” voor: een eerste laag vóór je naar buiten gaat, en binnen het eerste uur een tweede laag.

Lotions, sprays en sticks

minimaal vier keer heen en weer over elk huiddeel te halen en daarna met de hand uit te wrijven; sprays moeten van dichtbij worden aangebracht tot de Sprays en sticks geven een vals gevoel van gemak: zonder goed inmasseren blijft de bescherming gaten vertonen. De American Academy of Dermatology raadt aan sticksheen en weer over elk huiddeel te halen en daarna met de hand uit te wrijven; sprays moeten van dichtbij worden aangebracht tot de huid glanst, en vervolgens stevig worden ingewreven, bij voorkeur niet direct op het gezicht maar eerst in de hand.

Vergeten plekken en kinderen

Oren, wreven en rug blijken in studies steevast ondergesmeerd te zijn, het liefst laat je die laatste door iemand anders insmeren. Bij kinderen werkt een pompflacon het best: in een onderzoek smeerden 5- tot 12-jarigen zichzelf aantoonbaar beter in met een pomp dan met een tube of roller.

Wie denkt met een snel laagje per dag klaar te zijn, vergist zich dus: effectieve zonbescherming vraagt meer crème, meer regelmaat en meer aandacht dan de meeste mensen willen toegeven.